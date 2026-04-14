ATP 500 Barcellona 2026, Alcaraz: “Il problema al polso spero non sia grave”

Carlos Alcaraz è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni del finlandese Otto Virtanen per 6-4 6-2 nel match valido per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026. Match complicato per lo spagnolo, soprattutto nel primo parziale, complice un problema al polso destro per cui è stato necessario l’intervento del fisioterapista. Il 7 volte campione Slam, però, ha voluto tranquillizzare tutti in vista della sfida con il ceco Machac: “Sono dei fastidi al braccio che ci stanno con il poco tempo che ho avuto prima di allenarmi qui e poi giocare. Li sento quando faccio movimenti insoliti. Ѐ un problema che ho già avuto in passato e credo non sia nulla di grave. Ancora non so quale sia il piano, ho parlato con il mio team e gli ho raccontato le mie sensazioni. Spero di stare meglio per giovedì”.

‘Carlitos’ ha proseguito complimentandosi con il suo avversario (n.130 ATP), passato dalle qualificazioni in cui ha superato l’australiano Vukic e il francese Muller. “Il suo livello non mi ha sorpreso, lo conoscevo già, è un buonissimo giocatore. Credo sia più da indoor e da cemento in generale dove può dare di più. La terra la soffre un po’”.

Un tema molto discusso tra i giocatori riguarda il format adottato dall’ATP che estende la durata dei Masters 1000 a due settimane. Gli unici tornei 1000 rimasti alla tradizionale settimana di gioco sono Monte-Carlo e Parigi. Alcaraz ha voluto precisare quale sia la sua posizione a riguardo, condivisa anche da altri tennisti come Tsitsipas e Davidovich Fokina. “Io ho sempre preferito i tornei a una settimana. Credo sia il format migliore perché poi la settimana dopo è libera e questo aiuta i giocatori a recuperare fisicamente. Penso che il miglior tennis a livello 1000 si vede a Monte-Carlo dove già i primi giorni vedi partite incredibili. Ѐ molto più attrattivo”.

Il numero 2 del mondo ha concluso spendendo parole di stima per il connazionale Rafael Jodar, classe 2006 che nei giorni scorsi ha trionfato nel 250 di Marrakech vincendo il suo primo titolo ATP in carriera. “Ѐ un grandissimo giocatore, lo sto seguendo e credo si sia adattato al circuito maggiore molto velocemente. Ho avuto l’opportunità di allenarmici in Coppa Davis e ho visto di cosa è capace. Sono molto contento per lui perché è un ragazzo eccezionale dentro e fuori dal campo”.