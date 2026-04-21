WTA 1000 Madrid 2026: Grant supera le quali per la prima volta in carriera

Per la prima volta in carriera Tyra Grant supera le qualificazioni di un torneo WTA e accede al tabellone principale, contestualmente si tratta anche della prima qualifica in un WTA 1000. La 2008 azzurra aveva già disputato il primo turno dei WTA 1000 di Miami e Roma nel 2025, ma aveva beneficiato di una wild card in entrambe le occasioni. Nel turno decisivo di qualificazioni Grant ha battuto in tre set (0-6 6-3 6-2)Panna Udvardy (n. 78 WTA). Prosegue dunque l’ottimo 2026 dell’italiana dopo la vittoria del W35 di Santa Margherita di Pula 2 dove ha vinto il terzo titolo ITF su cinque finali disputate. L’accesso al tabellone principale del 1000 madrileno per Grant rappresenta un altro importante step in avanti nella parabola di una giocatrice che ha appena compiuto 18 anni, ma ha già mostrato cose molto interessanti.