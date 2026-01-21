Australian Open 2026: Alcaraz al terzo turno, ko un buon Hanfmann

Carlos Alcaraz continua la sua corsa all’Australian Open 2026 e supera Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6 6-3 6-2 in 2 ore e XX di gioco. Un match che per un set e mezzo si è sviluppato sul filo dell’equilibrio, prima che lo spagnolo alzasse progressivamente il livello, prendendo il controllo dell’incontro. Dopo aver superato al primo turno Adam Walton in tre set, Alcaraz approda così al terzo turno senza aver ancora perso un parziale nel torneo. Al prossimo turno, il numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra il qualificato Michael Zheng e la testa di serie numero 32 Corentin Moutet.

LA PARTITA

Primo set combattutissimo sin dalle fasi iniziali. Tra qualche preziosismo di troppo e alcune sbavature tecniche, Alcaraz finisce per trovarsi sotto di un break sul 3-1 e servizio Hanfmann. Arriva immediata la reazione dello spagnolo, che riporta il set on serve sul 3-3. Si seguono i servizi fino al tie-break: Alcaraz va subito avanti di un mini break (1-0) per poi trovarsi sotto 4-3 e due servizi Hanfmann, che cede sul più bello e vede scivolare via il primo set con il punteggio di 7-6(4) dopo un’ora e 18 minuti.

Nel secondo parziale è lo spagnolo a cambiare passo. Alcaraz trova il break nel quarto game, allungando nel punteggio e gestendo poi il vantaggio fino alla fine del set, che chiude per 6-3.

Nel terzo set la gara riparte con il medical timeout richiesto da Hanfmann, apparso visibilmente affaticato dopo aver mantenuto un livello molto alto per oltre due ore di gioco. Alcaraz ne approfitta subito e piazza il break nel terzo game alla seconda occasione, prendendo definitivamente il controllo del match. Lo spagnolo trova un altro break nel settimo gioco, portandosi sul 5-2, prima di chiudere recuperando da 0-40, al terzo match point il parziale per 6-2.