ITF W35 Santa Margherita di Pula: Grant volta in finale, è la quinta in carriera

Tyra Grant vince nettamente il derby con Martina Trevisan (6-2 6-1) in semifinale e si guadagna la quinta finale ITF della sua giovane carriera. La classe 2008 ha un bilancio di due vittorie e due sconfitte equamente ripartite tra cemento e terra rossa. Le prime due risalgono al 2024 e coincidono con le due vittorie: W15 di Antalya (terra) e W50 di Selva di Val Gardena (cemento indoor) dove vinse partendo dalle qualificazioni. Lo scorso anno invece l’azzurra è stata sconfitta in entrambe le finali disputate (W50 di Porto e W50 di Bytom). Risultato prezioso che consente a Grant di compensare i punti in scadenza della semifinale raggiunta al W75 di Bellinzona nel 2025. A contenderle il titolo sarà la coetanea ceca Alena Kovackova, in serie positiva da 9 match tra singolare e doppio. Terza finale ITF per lei, sconfitta in entrambi i precedenti.