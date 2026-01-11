Australian Open 2026: Matteo Arnaldi Arnaldi in campo a Melbourne (FOTO)

Matteo Arnaldi è tornato in campo, e lo ha fatto a Melbourne per prepararsi al meglio al primo Slam stagionale, in compagnia del suo nuovo coach Marcel Du Coudray.

Dopo i problemi alla caviglia sinistra rimediati nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Brisbane, che lo avevano costretto a rinunciare, al turno decisivo contro Hijikata, e al successivo forfait da lucky loser nel main draw contro Altmaier, Matteo e il suo team avevano deciso di cancellarsi anche dalle qualificazioni dell’ATP 250 di Adelaide. Ora il focus è tutto sull’Australian Open, un torneo a cui Arnaldi tiene particolarmente, con l’obiettivo di arrivarci nelle migliori condizioni fisiche possibili.

Matteo #Arnaldi in allenamento a #Melbourne insieme al suo nuovo coach Marcel du Coudray. Dopo il ritiro da #Brisbane e il forfait da #Adelaide, Matteo è tornato ad allenarsi sui campi dell’#AustralianOpen pic.twitter.com/yqySfBk6Vx

— Castrichella Lapo (@lapettocastri) January 11, 2026