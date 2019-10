Atp Stoccolma 2019: non basta un ottimo Mager contro Carreno Busta

Non è bastato un ottimo Gianluca Mager per strappare quantomeno un set a Pablo Carreno Busta. L’ex top 10 spagnolo ha difatti trionfato col punteggio di 6-3 7-6(2) in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nonostante la sconfitta il ventiquattrenne sanremese, entrato in tabellone come LL, può essere assolutamente soddisfatto, in quanto ha giocato alla pari con un giocatore che sta tornando ad esprimere un livello di tennis elevatissimo e che tre settimane fa ha vinto il torneo di Chengdu.

Decisamente più inaspettata è stata, invece, la sconfitta di Stefano Travaglia. Il classe ’92 di Ascoli Piceno, dopo la splendida vittoria ai danni del “big server” Reilly Opelka, è stato difatti sconfitto dal LL Yuichi Sugita col punteggio di 7-6(6) 6-4 in un’ora e trequarti di gioco. Una partita caratterizzata da un eccessivo numero di unforced da parte del tennista marchigiano, che spreca così la possibilità di raggiungere il suo secondo quarto di finale in stagione, dopo quello raggiunto in estate ad Umago.

© riproduzione riservata