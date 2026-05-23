ATP 500 Amburgo 2026, Buse succede nell’albo d’oro a Cobolli: Paul ko in finale

Dalle qualificazioni al titolo: Ignacio Buse chiude una settimana da favola all’ATP 500 di Amburgo 2026. Il tennista peruviano, che aveva iniziato la sua avventura nel tabellone principale battendo al debutto il campione in carica Flavio Cobolli, ha superato nell’ultimo atto del torneo la testa di serie numero 6 del tabellone Tommy Paul con il punteggio di 7-6(6) 4-6 6-3 riuscendo a firmare il primo trionfo della sua carriera a livello di circuito maggiore. Una vittoria che proietta Buse ad un passo dalla Top 30: da lunedì sarà infatti numero 31 della classifica mondiale.

Tanto equilibrio nel primo set dove arrivano break da una parte e dall’altra ma nessuno dei due giocatori riesce a compiere l’allungo decisivo. Si giunge dunque al tie-break, dove Buse prima si fa recuperare dal 5-2 ma poi al terzo set point sull’8-6 manda in archivio la frazione d’apertura. Nel secondo Paul reagisce e si porta sul 4-0, ma il peruviano di rifà sotto fino al 4-3. La testa di serie numero 6 del tabellone è tuttavia attento a rintuzzare i tentativi di rimonta dell’avversario e rimanda il verdetto al set decisivo. Stavolta è Buse a partire forte e ad allungare sul 3-0 grazie al break del secondo game. Annullando poi una palla del controbreak, il peruviano resta avanti e sale sul 4-1 prima di strappare ancora la battuta. Paul prova a rifarsi sotto fino al 5-3, quando Buse stavolta non sbaglia al servizio e chiude la partita.