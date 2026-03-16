Masters 1000 Indian Wells 2026, Sinner: “Molto felice per il titolo”

Dopo la conquista del primo titolo stagionale del 2026 e il primo trionfo in carriera a Indian Wells, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa soddisfatto per la settimana appena conclusa. L’azzurro, numero due del mondo, ha sottolineato il valore del successo ottenuto nella finale del Masters 1000 californiano, vinta contro Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6(6) 7-6(4).

FELICITÀ PER IL SUCCESSO

“È una sensazione incredibile, è un grande traguardo. È stata una partita molto dura oggi. Sono felice di come ho gestito la situazione in campo e i punti importanti”, ha spiegato Sinner, visibilmente soddisfatto del livello espresso durante tutta la settimana nel deserto californiano.

Il tennista italiano ha poi parlato anche del momento che sta vivendo in questo avvio di stagione. “Sono molto contento. Ho comunque ottenuto grandi risultati, come la semifinale all’Australian Open. Qui è stata sicuramente una grande settimana e volevo arrivare con anticipo per preparare il torneo nel miglior modo possibile. Ora però sono già carico per Miami: mi prenderò qualche giorno per rilassarmi e poi penserò subito al prossimo torneo”.

LA STIMA PER MEDVEDEV

Sinner ha quindi dedicato parole di stima anche al suo avversario in finale. Medvedev, infatti, è tornato a esprimere un tennis di alto livello dopo una stagione 2025 con alti e bassi, arrivando all’ultimo atto del torneo dopo aver eliminato in semifinale Carlos Alcaraz. “Sono felice di vedere Daniil tornare a giocare a questo livello. Non dimentichiamoci che è un campione Slam ed è stato numero uno del mondo, e se lo è stato c’è un motivo. Sta giocando con molta fiducia e questo può solo fargli bene. Ha giocato un grande tennis e serve molto bene. Credo che il tennis abbia davvero bisogno di un giocatore come lui e del suo stile di gioco così unico”.

LE CONDIZIONI CLIMATICHE

Nel corso della conferenza stampa Sinner ha parlato anche delle condizioni climatiche particolarmente impegnative della finale, sottolineando come la preparazione anticipata al torneo abbia fatto la differenza. “Faceva molto caldo, anche se non c’era molta umidità. Sono arrivato qui una settimana prima dell’inizio del torneo e questo mi ha aiutato molto ad abituarmi alle condizioni. Durante gli allenamenti ho spesso lavorato nelle ore più calde proprio per adattarmi alla temperatura”.

L’altoatesino ha sottolineato come questi successi siano il risultato del lavoro quotidiano lontano dai riflettori: “C’è tanto lavoro che facciamo da tempo in palestra. Tutto fa parte del processo per diventare il miglior atleta possibile”.

I PROSSIMI OBIETTIVI

Infine l’azzurro ha guardato ai prossimi impegni della stagione, con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi la prima parte dell’anno sul cemento prima dell’inizio della stagione sulla terra battuta. “Voglio chiudere la prima parte della stagione sul cemento americano nel modo più positivo possibile. Miami sarà molto importante e cercherò di esprimermi al meglio anche lì. Poi ci sarà la tournée europea sulla terra. Il Roland Garros è ancora lontano e ci sono grandi tornei prima di arrivarci, quindi sono concentrato soprattutto su quello che viene nel breve termine”.