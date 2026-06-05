Ritiro prima di giocare una semifinale Slam: è successo solo sette volte nella storia

Matteo Arnaldi non è potuto scendere in campo per giocare la semifinale del Roland Garros 2026 contro Flavio Cobolli. Un virus intestinale ha costretto il sanremese a dare forfait per il derby azzurro sul Philippe-Chatrier. Per la prima volta nella storia non si giocherà una semifinale del Roland Garros a causa di un ritiro. Negli altri Slam era successo sei volte: in quattro casi a Wimbledon, mentre una volta a testa per Australian Open e Us Open. Nel 21esimo secolo era capitato a Rafael Nadal, che aveva lasciato strada a Nick Kyrgios a Wimbledon 2022. Tre sei sette casi di semifinali Major non disputate risalgono addirittura al 19esimo secolo.

Tutte le semifinali Slam non giocate