Ritiro prima di giocare una semifinale Slam: è successo solo sette volte nella storia

Matteo Arnaldi non è potuto scendere in campo per giocare la semifinale del Roland Garros 2026 contro Flavio Cobolli. Un virus intestinale ha costretto il sanremese a dare forfait per il derby azzurro sul Philippe-Chatrier. Per la prima volta nella storia non si giocherà una semifinale del Roland Garros a causa di un ritiro. Negli altri Slam era successo sei volte: in quattro casi a Wimbledon, mentre una volta a testa per Australian Open e Us Open. Nel 21esimo secolo era capitato a Rafael Nadal, che aveva lasciato strada a Nick Kyrgios a Wimbledon 2022. Tre sei sette casi di semifinali Major non disputate risalgono addirittura al 19esimo secolo.
Tutte le semifinali Slam non giocate
- Wimbledon
- 1887: Ernest Renshaw-Charles Lacy Sweet – passa Ernest Renshaw dopo il wo di Sweet
- 1894: Wilfred Baddeley-David Grainger Chaytor – passa Wilfred Baddeley dopo il wo di Chaytor
- 1895: Wilfred Baddeley-Herbert Baddeley – passa Wilfred Baddeley dopo il wo di Baddeley
- 2022: Nick Kyrgios-Rafael Nadal – passa Nick Kyrgios dopo il wo di Nadal
- US Open
- 1902: Reggie Doherty-Laurie Doherty – passa Reggie Doherty dopo il wo di Laurie Doherty
- Australian Open
- 1992: Jim Courier-Richard Krajicek – passa Jim Courier dopo il wo di Krajicek
- Roland Garros
- 2026: Flavio Cobolli-Matteo Arnaldi – passa Flavio Cobolli dopo il wo di Arnaldi