Qualificazioni ATP 250 Stoccarda 2026: Sonego a caccia del tabellone principale

Tutto pronto per il via dello swing su erba e a inaugurare la breve ma intensa stagione che conduce a Wimbledon sarà anche l’ATP 250 di Stoccarda. Nel tabellone di qualificazione sorteggiato oggi figura anche Lorenzo Sonego, che ha ricevuto una wild card ed è la prima testa di serie del draw preliminare.

Il torinese debutterà contro il turco Mert Alkaya e, in caso di successo, si giocherà l’accesso al tabellone principale contro il vincente della sfida tra Pierre-Hugues Herbert e Daniil Glinka, sesta testa di serie. Un percorso sulla carta non proibitivo per l’azzurro, che sull’erba ha spesso espresso un tennis particolarmente efficace grazie alla qualità del servizio e all’aggressività da fondo campo.

Tra i principali rivali ci sono anche Sho Shimabukuro, numero 2 del seeding, Nikoloz Basilashvili, Roman Safiullin e Jurij Rodionov. Per Sonego sarà il primo appuntamento della stagione sull’erba e un’occasione importante per ritrovare fiducia e risultati in vista di Wimbledon, torneo nel quale ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2021 e nel 2025.