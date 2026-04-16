ATP 500 Monaco 2026: Kimmich e Gnabry presenti sugli spalti (VIDEO)

La quiete dopo la tempesta per i calciatori del Bayern Monaco Serge Gnabry e Joshua Kimmich. I tedeschi, pizzicati dalle telecamere durante il match di secondo turno tra Alexander Zverev e Gabriel Diallo, si sono concessi una giornata all’insegna del tennis all’ATP 500 di Monaco di Baviera dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 contro il Real Madrid, valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.
Un premio sicuramente meritato, specialmente in seguito al passaggio del turno della squadra bavarese che, in una stagione da record che li vede dominare in Bundesliga, proverà a trionfare anche in Europa. In semifinale affronteranno i campioni in carica del Paris Saint-Germain.
Fresh off a Champions League Win ⚽
Joshua Kimmich and Serge Gnabry are in the house 🏠#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/WkWrQYSfOS
— Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2026