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ATP 500 Monaco 2026: Kimmich e Gnabry presenti sugli spalti (VIDEO)

Francesco Bruni
By Francesco Bruni
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Alexander Zverev a Melbourne nel 2026
Alexander Zverev - Foto Dubreuil Corinne/ABACA

La quiete dopo la tempesta per i calciatori del Bayern Monaco Serge Gnabry e Joshua Kimmich. I tedeschi, pizzicati dalle telecamere durante il match di secondo turno tra Alexander Zverev e Gabriel Diallo, si sono concessi una giornata all’insegna del tennis all’ATP 500 di Monaco di Baviera dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 contro il Real Madrid, valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Un premio sicuramente meritato, specialmente in seguito al passaggio del turno della squadra bavarese che, in una stagione da record che li vede dominare in Bundesliga, proverà a trionfare anche in Europa. In semifinale affronteranno i campioni in carica del Paris Saint-Germain.

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