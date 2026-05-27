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Roland Garros 2026: Medical timeout per Humbert contro Halys

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Ugo Humbert - Foto Mike Frey / IPA
Ugo Humbert - Foto Mike Frey / IPA

Medical timeout per Ugo Humbert contro Quentin Halys nel match valido per il secondo turno del Roland Garros. Sul punteggio di due set a zero per Halys, Humbert ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema alla gamba. Non sembrano esserci gli estremi per un ritiro nonostante la situazione di svantaggio

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