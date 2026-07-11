Wimbledon, Noskova è la decima vincitrice diversa nel singolare femminile nelle ultime dieci edizioni

Linda Noskova si è incoronata campionessa a Wimbledon 2026. La classe 2004 si è imposta nel derby ceco con Karolina Muchova con il punteggio di 6-2 5-7 6-3 al termine di una partita che aveva vinto e che era poi sembrata sul punto di perdere prima di riuscire a raddrrizzarla nel terzo set e a sigillare il primo titolo Slam della sua carriera al sesto match point.

Un successo che certifica l’incertezza sempre più dominante nel circuito femminile. A testimoniarlo, una statistica incredibile: con la vittoria di Noskova per la prima volta nell’Era Open dieci diverse giocatrici hanno vinto il singolare femminile di Wimbledon nelle ultime dieci edizioni. La serie era iniziata con la vittoria di Serena Williams (2016) e poi proseguita con Garbine Muguruza (2017), Angelique Kerber (2018), Simona Halep (2019), Ashleigh Barty (2021), Elena Rybakina (2022), Marketa Vondrousova (2023), Barbora Krejcikova (2024) e Iga Swiatek (2025).

