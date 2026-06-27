WTA 500 Bad Homburg 2026, ritiro Osaka in finale: terza volta da inizio 2025 nel circuito WTA

Naomi Osaka ha dato forfait durante la finale del WTA 500 di Bad Homburg 2026 sul 6-1 1-0 in favore di Karolina Muchova, consegnando così il trofeo alla tennista della Repubblica Ceca. Con il ritiro della nipponica durante l’atto finale del torneo tedesco, sale a tre il totale degli abbandoni nel corso di una finale WTA da inizio 2025. Sfortunatamente per Osaka, il primo dei due precedenti riguarda proprio lei che si ritirò anche durante la finale del WTA 250 di Auckland 2025 contro Clara Tauson. Nel 2026 anche Anhlelina Kalinina ha dovuto alzare bandiera bianca durante l’atto finale del WTA 250 di Rabat contro Petra Marcinko.

Precedenti anche a livello ATP

La sfortunata statistica apre nuovamente un interrogativo sul calendario e il numero di tornei previsti in ciascuna stagione. Anche a livello ATP, infatti, si sono verificati due casi simili da inizio 2025. Il primo riguarda Jannik Sinner che si ritirò dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025 contro Carlos Alcaraz a causa di un malanno che lo debilitò. Anche Tallon Griekspoor ha dovuto dare forfait all’ATP 500 di Dubai 2026, ma nel suo caso il ritiro è arrivato ancor prima di scendere in campo contro Daniil Medvedev.