Wimbledon 2026, trionfa Noskova: sconfitta in tre set Muchova

È Linda Noskova la nuova regina di Wimbledon. La testa di serie numero 9 del tabellone ha avuto la meglio nel derby ceco con Karolina Muchova riuscendo ad imporsi con il punteggio 6-2 5-7 6-3 dopo 2 ore e 27 minuti di gioco. Noskova conquista così il primo Slam della carriera ed entrerà nella Top 10 del ranking mondiale, portandosi in settima posizione, appena dietro alla stessa Muchova, sesta. Per Muchova è invece arrivata la seconda sconfitta della carriera in una finale Major dopo quella rimediata nell’ultimo atto del Roland Garros 2023 per mano di Iga Swiatek.

Sebbene alla vigilia ci si poteva attendere una partita alla pari, l’inizio del match non ha rispettato le aspettative. Grazie al break arrivato nel quarto game del primo set Noskova ha capitalizzato il primo allungo confermando il vantaggio per portarsi sul 4-1 e poi strappando ancora una volta la battuta alla connazionale nell’ottavo game per far sua la frazione d’apertura.

Per Muchova, le prime palle break della partita sono arrivate nel terzo game del secondo set, ma Noskova è riuscita a neutralizzarle entrambe e poi a compiere lo strappo decisivo grazie al break arrivato nel sesto game. Avanti 5-2 Noskova manca tre match point in risposta e poi ancora altri due al servizio. Quando sembrava ormai tutto finito, Muchova, salvando anche il quinto match point al servizio nel nono game, pareggia i conti sul 5-5 e poi compie addirittura il sorpasso prima di chiudere il secondo set con il punteggio di 7-5.

Nel terzo set la partita torna sui suoi binari con Noskova capace di allungare sul 3-0 e poi di mantenere, stavolta, il vantaggio fino alla fine per mettere il sigillo sul suo primo titolo Major al sesto match point.