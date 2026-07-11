Qualificazioni ATP 250 Gstaad 2026: Cinà avanza al turno decisivo

Va a segno Federico Cinà nel match di primo turno di qualificazioni all’ATP 250 di Gstaad (terra rossa). Il palermitano passa sul tedesco Patrick Zahraj (n. 401 ATP) con il punteggio di 7-5 6-3 e in 1 ora e 28 minuti di gioco conquista la possibilità di accedere al tabellone principale del torneo svizzero. In cerca di riscatto dopo le uscite ai primi turni nei Challenger rumeni di Brasov (75) e Iasi (100), arrivati a seguito dell’esordio nelle qualificazioni di Wimbledon, al turno decisivo “Palli” se la vedrà con l’ottava testa di serie delle quali, il francese Calvin Hemery.

Un match non semplice per l’azzurro, soprattutto nel primo set in cui il tedesco, nonostante il divario in classifica, è riuscito a reggere il ritmo del numero 174 del mondo. Lo scatto del siciliano è arrivato nel dodicesimo gioco con il primo break dell’incontro, dopo che sul 5-4 aveva sprecato due punti per chiudere il parziale. Nel secondo set, Cinà piazza l’allungo decisivo nell’ottavo game, prima di archiviare la pratica in quello successivo.