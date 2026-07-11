Tabellone ATP 250 Gstaad 2026: tutti gli accoppiamenti, Darderi favorito

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Bastad 2026, torneo in programma sulla terra rossa svedese dal 13 al 19 luglio. Guida il seeding Andrey Rublev, ma il favorito – per superficie e storico – è Luciano Darderi. L’azzurro, testa di serie numero 2, sulla terra battuta dice sempre la sua ed esordirà con uno tra Altmaier e Gaston. Presente anche Andrea Pellegrino, che se la vedrà con il giovane norvegese Nikolai Budkov Kjaer.
Il tabellone completo
PARTE ALTA
(1) Rublev bye
Budkov Kjaer vs Pellegrino
De Jong vs Gaubas
Dahlin (WC) vs (8) Baez
(3) Tabilo bye
Diaz Acosta vs (Q)
Choinski vs Basilashvili
Ofner vs (7) Tirante
PARTE BASSA
(6) Van de Zandschulp vs (Q)
Vallejo vs (Q)
Travaglia vs (Q)
(4) Navone bye
(5) Borges vs Kouame (WC)
Svrcina vs Dimitrov (WC)
Altmaier vs Gaston
(2) Darderi bye