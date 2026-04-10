Masters 1000 Monte-Carlo 2026, costanza Zverev: quarta semifinale stagionale

Alexander Zverev esce indenne da un match durissimo contro Joao Fonseca (7-5 6-7 6-3 in 2 ore e 40 minuti) e centra la semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo per la terza volta in carriera. Per il tedesco è la quarta semifinale della stagione, tre su tre nei Masters 1000. Solo all’ATP 500 di Acapulco il tedesco si è fermato prima della semifinale: in Messico è stato eliminato agli ottavi di finale da Miomir Kecmanovic, pur togliendosi la soddisfazione di vincere il torneo di doppio assieme a Marcelo Melo. In tutti gli altri tornei, invece, Zverev ha raggiunto il penultimo atto venendo sconfitto sempre da Carlos Alcaraz (Australian Open) o da Jannik Sinner (Masters 1000 di Indian Wells e Miami).

Il tedesco aveva già ritoccato un’interessante statistica raggiungendo i quarti: 14 quarti di finale nei Masters 1000 su terra. Meglio di lui solo Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e David Ferrer. Grande costanza dimostrata dal 28enne di Amburgo: dopo le semifinali raggiunge all’Australian Open e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, arriva la quarta semifinale nel 2026 per Zverev, che nei tre precedenti è sempre stato sconfitto da Sinner (Indian Wells, Miami) o Alcaraz (Australian Open).