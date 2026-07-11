Alcaraz, senti Becker: “Non tornare troppo presto”

L’ex n.1 tedesco Boris Becker, anch’egli vittima, in passato, di un infortunio al tendine del polso, è passato dagli studi di Sky, dove ormai è presenza frequente, per dire la sua su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, ha di recente postato sui suoi account social un aggiornamento riguardo al recupero: “sulla buona strada”, così si è autodefinito, mostrando su Instagram alcuni video degli allenamenti finalizzati al recupero. Alcaraz non gioca una partita da aprile 2026, quando si ritirò al secondo turno di Barcellona senza nemmeno scendere in campo.

Molto probabilmente sia lui sia il mondo del tennis auspicano un suo ritorno in vista degli US Open, in programma tra agosto e settembre, in cui Alcaraz cercherebbe di mantenere la seconda posizione mondiale messa sempre più in pericolo dall’ottima stagione di Alexander Zverev. Ma Becker è meno ottimista: “Carlos, prenditi tempo”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. E, invitandolo alla prudenza, ha ribadito: “Non tornare troppo presto, il polso è delicato”. Poi, la “regola d’oro” secondo Becker: prendersi come tempo per tornare competitivi lo stesso tempo durante il quale si sia stati fermi. Nel caso di Alcaraz, questo significherebbe altri tre mesi e mezzo.