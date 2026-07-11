Tabellone ATP 250 Gstaad 2026: tutti gli accoppiamenti, c’è Sonego

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Gstaad, torneo in programma sulla terra rossa svizzera dal 13 al 19 luglio. Testa di serie numero uno Alexander Bublik, che guida il seeding seguito da Casper Ruud e Valentin Vacherot. C’è solo un italiano in tabellone ed è Lorenzo Sonego. Il torinese, reduce dall’eliminazione al terzo turno di Wimbledon con Fritz, esordirà con Schwaerlez, con potenziale secondo turno contro Collignon.
PARTE ALTA
(1) Bublik bye
(Q) vs Halys
Muller vs Shevchenko
Stricker (WC) vs (8) Munar
(4) Rinderknech bye
(Q) vs Rodionov
Kym (WC) vs (Q)
Tsitsipas vs (5) Buse
PARTE BASSA
(7) Collignon vs (Q)
Sonego vs Schwaerzler (NG)
Martinez vs Hanfmann
(3) Vacherot bye
(6) Cerundolo vs Kolar
Feldbausch (WC) vs Kecmanovic
Faria vs Wawrinka
(2) Ruud bye