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Tabellone ATP 250 Gstaad 2026: tutti gli accoppiamenti, c’è Sonego

By Tommaso de Laurentiis
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Lorenzo Sonego agli Internazionali d'Italia 2026
Lorenzo Sonego - Foto Brigitte Grassotti

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Gstaad, torneo in programma sulla terra rossa svizzera dal 13 al 19 luglio. Testa di serie numero uno Alexander Bublik, che guida il seeding seguito da Casper Ruud e Valentin Vacherot. C’è solo un italiano in tabellone ed è Lorenzo Sonego. Il torinese, reduce dall’eliminazione al terzo turno di Wimbledon con Fritz, esordirà con Schwaerlez, con potenziale secondo turno contro Collignon.

PARTE ALTA

(1) Bublik bye
(Q) vs Halys

Muller vs Shevchenko
Stricker (WC) vs (8) Munar

(4) Rinderknech bye
(Q) vs Rodionov

Kym (WC) vs (Q)
Tsitsipas vs (5) Buse

PARTE BASSA

(7) Collignon vs (Q)
Sonego vs Schwaerzler (NG)

Martinez vs Hanfmann
(3) Vacherot bye

(6) Cerundolo vs Kolar
Feldbausch (WC) vs Kecmanovic

Faria vs Wawrinka
(2) Ruud bye

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