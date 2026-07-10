Wimbledon 2026: Djokovic non viene a capo del servizio di Sinner, ancora niente break contro di lui

La vittoria di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon 2026 contro Novak Djokovic per 6-4 6-4 6-4 ha fatto registrare un record piuttosto significativo. Infatti, si tratta solo della terza volta che il serbo chiude una partita in un Grand Slam, ovvero al meglio dei cinque set, senza vincere neanche un game in risposta. Inoltre, il numero uno del mondo ha dovuto fronteggiare solo una palla break.
Le altre due occasioni in cui è successo sono piuttosto lontane tra loro: Lleyton Hewitt nello US Open 2006 e, guarda un po’, sempre Jannik Sinner, nella semifinale dell’Autralian Open 2024 (in quell’occasione non offrì neanche una palla break).
LA STATISTICA COMPLETA
US Open 2006 vs Lleyton Hewitt (0/5 palle break)
Australian Open 2024 vs Jannik Sinner (0/0)
Wimbledon 2026 vs Jannik Sinner (0/1)