Sinner affianca Djokovic e Alcaraz a Wimbledon: sono gli unici in attività con almeno due finali consecutive nel singolare maschile

Bissando il successo contro Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2025, Jannik Sinner si trova in finale anche nel 2026. Si tratta della sua prima finale Slam del 2026, faccenda che negli ultimi due anni era solitamente già risolta ben prima dei Championships, e della settima in carriera.

STORIA DI WIMBLEDON

I giocatori in grado di raggiungere la finale di Wimbledon nel singolare maschile per due anni consecutivi sono pochi: 18, contando il nuovo arrivato Sinner. Tenendo conto solo dei tennisti in attività, compaiono solo Novak Djokovic che ha raggiunto tre finali consecutive tra il 2013 e il 2015 e sei finali consecutive tra il 2018 e il 2024* (nel 2020 il torneo non si è disputato), e Carlos Alcaraz, che ha raggiunto tre finali consecutive tra il 2023 e il 2025.

Con una vittoria in finale contro Alexander Zverev, il numero uno del mondo pareggerebbe lo spagnolo nel conto delle vittorie a Wimbledon a due.