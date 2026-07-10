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Sinner in finale a Wimbledon 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

Redazione
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Jannik Sinner a Wimbledon 2026
Jannik SInner - Foto Xinhua/ABACAPRESS

Jannik Sinner è tornato in finale a Wimbledon, diventando il primo italiano a raggiungere l’atto conclusivo dei Championships per due anni di fila. Inoltre, la vittoria su Novak Djokovic in semifinale permette all’azzurro di avvicinarsi al recupero totale dei punti persi a inizio torneo, guadagnando altri 520 punti. Finora il bottino ammonta a 1300. Il montepremi con il raggiungimento della finale, invece, corrisponde a €2.086.255.

MONTEPREMI (IN EURO) E PUNTI RANKING ATP/WTA WIMBLEDON 2026

PRIMO TURNO – €92.722 – 10 punti/10 punti

SECONDO TURNO –  €146.038 – 50 punti/70 punti

TERZO TURNO – €214.421 – 100 punti/130 punti

OTTAVI DI FINALE –  €347.309 – 200 punti/240 punti

QUARTI DI FINALE –  €556.335 – 400 punti/430 punti

SEMIFINALE – €1.043.128 – 800 punti/780 punti

FINALE –  €2.086.255 – 1300 punti/1300 punti

VITTORIA –  €4.172.510 – 2000 punti/2000 punti

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