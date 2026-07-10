Taglio netto Auger-Aliassime: interrotto il rapporto con l’allenatore Frederic Fontang dopo 10 anni

Via comunicato social, Felix Auger-Aliassime ha annunciato che si separerà dal suo storico coach Frederic Fontang dopo 10 anni di lavoro insieme. Il classe 2001 ha usato toni di grande gratitudine verso il suo mentore, che l’ha accompagnato lungo una grande crescita personale e tennistica cominciata all’età di 16 anni.

La scelta arriva dopo la sconfitta in cinque set ai quarti di finale di Wimbledon 2026 contro Novak Djokovic, ma non si sa realmente quando sia stata maturata. I recenti passi falsi negli ultimi due Slam, contro Flavio Cobolli al Roland Garros e questa, sono state delusioni difficili da mandare giù, ma non certo abbastanza da dichiarare il rapporto con Fontang un fallimento: il numero 4 del mondo è comunque settimo nella race ATP e avrà ancora tante occasioni di lasciare il segno in questa stagione.