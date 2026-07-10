Alexander Zverev ha raggiunto la finale in tutti i tornei dello Slam

Alexander Zverev è in finale a Wimbledon 2026. Il tedesco supera Arthur Fery in semifinale e raggiunge per la prima volta in carriera l’atto conclusivo dei Championships, completando una collezione rarissima: finale in tutti e quattro gli Slam.

Australian Open, Roland Garros, US Open, e adesso Wimbledon. Zverev ha impiegato anni per costruire questo percorso, passando attraverso finali perse e momenti difficili, ma alla fine ha completato il quadro. È uno dei pochi giocatori della storia ad aver raggiunto almeno una finale in ciascuno dei quattro Major, un traguardo che testimonia una versatilità e una continuità rarissime nell’Era Open.

L’erba non è mai stata la superficie più congeniale al tedesco, e fino al 2025 il suo miglior risultato a Wimbledon erano i quarti di finale. Nell’edizione 2026, però, Zverev ha raggiunto la finale — e lo ha fatto da campione in carica di uno Slam, con la fiducia di chi sa già cosa significa vincere nei momenti più importanti.

In finale troverà Jannik Sinner o Novak Djokovic, in quello che si preannuncia come uno degli atti conclusivi più attesi degli ultimi anni sull’erba londinese.