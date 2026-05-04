Berrettini al Quirinale: “Bello vedere il percorso che stiamo facendo”

“Non ci si abitua mai, non capita tutti i giorni essere qui. C’è anche un bell’intercambio di giocatori, un anno ho parlato io, uno Jannik e uno Flavio. È bello vedere il percorso che stiamo facendo e quanto siamo forti come squadra. Sembriamo una squadra sola e non una maschile e una femminile. Siamo molto contenti ed è anche un momento per passare del tempo insieme“. Così Matteo Berrettini, a margine dell’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, per celebrare i successi in Coppa Davis e Billie Jean King Cup.