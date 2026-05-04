Cobolli al Quirinale: “Gli Internazionali sono un torneo speciale. Sono focalizzato per la prima partita”

“E’ un torneo speciale per tutti noi, vogliamo fare bene, c’è un po’ di tensione rispetto agli altri tornei un po’ più di pressione che ci mettiamo anche magari noi da soli, però è l’anno buono, secondo me, possiamo fare bene“. Così Flavio Cobolli in zona mista a margine della celebrazione del doppio titolo mondiale in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Sono intanto focalizzato per la prima partita. È un tabellone difficile contro chiunque uno giochi. Il mio esordio sarà una partita molto complicata. Ce la mettiamo tutta tutti i giorni, quindi siamo pronti a combattere“ ha proseguito il numero 12 del mondo, che oltre a dirsi pronto per gli Internazionali d’Italia 2026 ha scherzato sulla coincidenza con la partita della Roma. “Non mi va di disturbarlo. Tanti impegni, lo vedrò oggi o domani quando arriverà e gli faremo tutti i complimenti” ha poi concluso facendo riferimento a Jannik Sinner, fresco vincitore del quinto Masters 1000 consecutivo a Madrid.