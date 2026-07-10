Zverev in finale a Wimbledon, sorpassato Alcaraz in classifica ATP

Prosegue l’estate fantastica di Alexander Zverev. Il tedesco, grazie alla vittoria sul britannico Arthur Fery nel penultimo atto di Wimbledon 2026, supera Carlos Alcaraz nella classifica ATP e diventa il nuovo numero 2 del mondo, alle spalle dell’azzurro Jannik Sinner. Dopo lo storico trionfo al Roland Garros, il primo titolo Slam della sua carriera, il 29enne di Amburgo non si ferma e pareggia il suo best ranking, raggiunto la prima volta a giugno 2022. Complice l’infortunio al polso destro rimediato all’ATP 500 di Barcellona, il murciano non ha potuto difendere i punti della finale giocata lo scorso anno sul prato londinese e Zverev, grazie alla costanza avuta in questo 2026, è riuscito a sorpassarlo: 6 semifinali e 2 finali in stagione, per un totale di 8480 punti, a fronte dei 8160 di Alcaraz, in attesa dell’ultimo atto del Major londinese.

In finale sull’erba dell’All England Club, il tedesco se la vedrà con il vincente della sfida tra Jannik Sinner e il 24 volte campione Slam Novak Djokovic. In palio, il secondo titolo Slam consecutivo, a conferma del fatto che a Parigi “Sascha” si sia tolto il peso di essere considerato uno dei più migliori giocatori di sempre a non aver mai vinto un Major.