ATP/WTA 250 Adelaide 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 16 gennaio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 14 gennaio del torneo combined di Adelaide ATP (250) e WTA (500). Possibile match di semifinale per la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori in caso di vittoria nella sfida contro i numeri 3 del seeding Arevalo/Pavic
IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 16 GENNAIO
CENTRE COURT
ore 01:30 (WC) Birrell vs (8) Mboko
non prima delle ore: 03:30 (8) Machac vs (Q) Vukic o (2) Paul
nonprima delle ore 05:30 (3) Andreeva o Joint vs (9) Shnaider
non prima delle ore 09:00 (1) Davidovich Fokina o (5) Vacherot vs Humbert o (Q) Shevchenko
SHOWCOURT 1
secondo match dalle ore 02:30 (6) Bolelli/Vavassori o (3) Arevalo/Pavic vs (2) Heliovaara/Patten