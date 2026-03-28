Miami si tinge d’azzurro: tre finali italiane nel Masters/WTA 1000 della Florida

Saranno ben tre le finali italiane a Miami: oltre a Jannik Sinner anche i due doppi azzurri si giocheranno il titolo. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato la loro prima finale 1000 in coppia, mentre Sara Errani e Jasmine Paolini disputeranno l’atto finale di un WTA 1000 per la sesta volta, avendo vinto tutte le cinque precedenti.

Per Sinner sarà l’undicesima finale 1000, ad oggi ha un bilancio di 6 titoli e 4 finali perse. Ha vinto gli ultimi due Masters 1000 disputati (Parigi 2025 e Indian Wells 2026), mentre l’ultima sconfitta in finale risale al Masters 1000 di Cincinnati 2025 quando si ritirò contro Carlos Alcaraz. L’ostacolo verso il settimo 1000 della carriera sarà Jiri Lehecka, in caso di vittoria Sinner accorcerebbe a circa 1200 punti la distanza dalla prima posizione nel ranking di Alcaraz.

I doppi azzurri

Bolelli e Vavassori, invece, sono all’atto finale di un Masters 1000 per la prima volta da quando giocano insieme. Bolelli ne ha già disputate tre assieme a Fabio Fognini nel lontano 2015, senza riuscire ad aggiudicarsi un titolo. Vavassori, invece, ha giocato e vinto una sola finale mille a Indian Wells 2025 nel torneo di doppio misto assieme a Sara Errani. Gli avversari degli azzurri saranno particolarmente ostici: la coppia finnico-britannica composta da Harri Heliovaara e Henry Patten che non perdono una partita da gennaio e hanno già sconfitto gli italiani nella semifinale dell’ATP 500 di Doha 2026.

Per quanto riguarda il doppio femminile, invece, l’affiatata coppia Errani/Paolini cerca il sesto WTA 1000 della carriera. Anche per le campionesse olimpiche in carica ci saranno delle avversarie di alto livello: Katerina Siniakova e Taylor Townsend infatti, hanno vinto 2 Slam (Wimbledon 2024, Australian Open 2025) e due WTA 1000, ultimo dei quali ad Indian Wells 2026.