La miglior settimana della carriera di Lehecka: prima finale 1000 e best ranking

Alla fine la grande occasione l’ha sfruttata Jiri Lehecka, è infatti il ceco a centrare la finale del Masters 1000 di Miami 2026. Per il classe 2001 si tratta della prima finale mille in carriera che gli varrà anche il best ranking alla posizione numero 14 (diventerebbe 12 in caso di vittoria del titolo). Lehecka si è trovato nella parte di tabellone che ha visto l’uscita prematura di tutte le principali teste di serie, Carlos Alcaraz su tutti, e ha colto l’opportunità.

Tuttavia, il percorso del ceco ha presentato parecchie insidie sin dal secondo turno in cui ha battuto la mina vagante Moise Kouamé. Ha poi superato due statunitensi di fila: Ethan Quinn – vincitore del prestigioso Challenger di Phoenix e capace di sconfiggere Hubert Hurkacz e Casper Ruud – e Taylor Fritz. Ai quarti di finale Lehecka ha trovato un altro teenager temibile: Martin Landaluce, che in Florida ha trovato la settimana migliore della sua carriera. Infine ha sconfitto anche Arthur Fils che da quando è rientrato dall’infortunio sembra davvero molto solido.

I precedenti con Sinner

Nella finale più importante della carriera, il vincitore di due titoli ATP 250, troverà Jannik Sinner con cui i precedenti sono tutti sfavorevoli. L’italiano infatti lo ha sempre sconfitto nelle tre occasioni in cui si sono incrociati (quattro se si conta anche il Challenger di Ostrava 2019), l’ultimo dei quali fu al terzo turno del Roland Garros 2025 e finì con un netto 6-0 6-1 6-2 per l’attuale numero 2 al mondo. Inoltre, Lehecka non ha mai vinto nemmeno un set contro Sinner.