Internazionali d’Italia 2026: Jodar sul velluto, Tien domato in due set

Il derby dei next gen è un dominio di Rafael Jodar. Lo spagnolo lascia solo le briciole a Learner Tien regolato 6-1 6-4 in poco più di un’ora negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 e approda per il secondo torneo consecutivo – dopo Madrid – ai quarti di un Masters 1000.

Lo strapotere dell’iberico è venuto fuori fin dal primo set: Jodar ha aggreddito ogni scambio picchiando la pallina sia sul diritto sia sul rovescio. Un parziale – più simile a una mattanza – durato appena mezz’ora, dove lo spagnolo ha dato l’impressione di star giocando sul cemento più che sul rosso. Nella seconda frazione Tien ha acquisito maggior fiducia conquistando anche un break, ma non è bastato contro uno Jodar duro a mollare e praticamente perfetto. Il numero 34 del mondo attende ora ai quarti di finale il vincente della sfida tra Zverev e Darderi