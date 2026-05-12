Internazionali d’Italia 2026: la dedica di Ruud a Musetti dopo il match (VIDEO)

“Feel Better Lore”, Guarisci presto Lore. Così Casper Ruud ha scritto sulla telecamera nel solito rituale di fine partita. Il norvegese ha domato il carrarino in due netti set, beneficiando anche di un Musetti non al meglio della condizione e costretto al medical timeout al termine del terzo game del secondo set. Un gesto di grande sportività da parte di Ruud, che ancora una volta si dimostra un esempio sia dentro che fuori dal campo.