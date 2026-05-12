WTA 125 Parma: Bronzetti va a segno nel derby con Pigato

Con un netto doppio 6-4, Lucia Bronzetti ha vinto il derby contro Lisa Pigato e si è aggiudicata la sfida tricolore al primo turno del Parma Ladies Open presented by Iren, organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma. Una partita solida, con pochi errori e tanto controllo: è tutto ciò che ha permesso alla romagnola, beniamina di casa e spinta dai ruggiti del pubblico, di andare a segno in una sfida ricca di spettacolo che ha infiammato il Campo Centrale del Tennis Club di Parma.

“Lisa arrivava da un periodo molto positivo – ha affermato Bronzetti nell’intervista post-gara –. Ho cercato di giocare tutti i punti e accettare le difficoltà: sono fiera del modo in cui ho gestito le varie situazioni complicate. Giocare nella mia regione è bellissimo: qui a Parma mi sento a casa e spero di restarci il più a lungo possibile”.

Avanzano Urgesi e Bouzas Maneiro

Avanza al secondo turno anche Federica Urgesi che, dopo il main draw conquistato agli Internazionali d’Italia 2026 (fuori contro Golubic al primo turno), ha beneficiato del ritiro della polacca Maja Chwalinska al termine del primo set ed è avanzata al round successivo.

Successo con merito anche per l’ex numero 40 del mondo Jessica Bouzas Maneiro, che ha piegato senza troppe difficoltà Marta Lombardini per 6-4 6-2, approdando al secondo turno. La numero 2 del tabellone, in cerca di risultati per scalare la classifica WTA, è già passata per il 125 di Parma nel 2023, anno in cui raggiunse i quarti di finale. Ora, nel suo cammino verso la finale, incontrerà la vincente tra Noemi Basiletti e Lilli Tagger. “Sono contenta di essere tornata a giocare questo torneo, di cui mi porto dietro bei ricordi sin dalla prima partecipazione – ha esordito la spagnola dopo la vittoria –. Il campo di partecipazione è di altissimo livello, dunque non sarà facile riuscire ad arrivare in fondo. So di essere la giocatrice meglio classificata dopo l’eliminazione di Boisson, ma non sento pressione”.