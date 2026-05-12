Fils rassicura “Ho sentito un fastidio durante la partita a Roma, ma è tutto a posto. Già a lavoro per il Roland Garros”

“Ho sentito qualcosa durante la partita a Roma. Ho fatto tutti gli esami con il team ed è tutto a posto. Sono già tornato ad allenarmi per Parigi. Grazie per i messaggi”. Così Arthur Fils, in un post su X, ha rassicurato i suoi fan, preoccupati per le sue condizioni fisiche.

Il transalpino, uscito di scena e ritiratosi agli Internazionali d’Italia 2026 contro Andrea Pellegrino al secondo turno per un problema alla schiena, aveva destato l’attenzione di tutti e si è arrivati a pensare addirittura a un possibile forfait per il Roland Garros. Ci ha pensato lo stesso Fils a calmare le acque e a fare chiarezza sulla situazione: il francese è pronto per giocare il torneo di casa.