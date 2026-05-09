Internazionali d’Italia 2026: ritiro per Fils contro Pellegrino, il motivo e cosa cambia per le scommesse

Ritiro per Fils contro Pellegrino nel corso del match valido per il secondo turno per gli Internazionali d’Italia 2026. Problema fisico non noto per il tennista francese, che è apparso sin da subito non al top della forma. Dopo un medical timeout chiamato sotto 3-0 nel primo set, Fils ha scelto di fermarsi sul 4-0 per Pellegrino.

COSA SUCCEDE PER LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Fils perdente, Pellegrino vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.