Internazionali d’Italia 2026: Cadenasso, così fa male. Tirante rimonta e passa al terzo

Gianluca Cadenasso sfiora l’impresa con Thiago Agustin Tirante al primo turno degli Internazionali d’Italia, impostosi in una dura battaglia al terzo set conclusa sul punteggio di (5)6-7 6-4 6-0 in poco più di due ore. Il genovese, alla prima partecipazione in un tabellone 1000, è arrivato a un passo dalla conquista del secondo round, ma è stato beffato sul più bello da un Tirante coraggioso nel rialzarsi dopo una prima parte di partita sottotono.

Cadenasso ha guidato con autorevolezza e maturità il primo set, chiuso dopo un combattuto tie-break, e nel secondo parziale si è ritrovato sul 4-3 in vantaggio di un break. Da lì è stato blackout totale. Cadenasso è calato di intensità e l’argentino ne ha approfittato, strappando due volte consecutive il servizio avversario e ribaltando lo score per il 6-4. Nel set finale, con la sfida ormai scivolata via dalle mani del classe 2004, Tirante ha amministrato senza problemi e si è aggiudicato l’atto decisivo con un secco 6-0. Il numero 69 del ranking affronterà ora la testa di serie numero 17, Cameron Norrie.