United Cup 2026: Svizzera in scioltezza, Usa e Cina vincono in rimonta

Si è conclusa la seconda giornata della United Cup, manifestazione per nazioni che si compone di un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto. Sabato 3 gennaio si sono giocati quattro incontri: Belgio – Cina, Francia – Svizzera, Australia – Norvegia e Stati Uniti – Argentina.

Belgio – Cina

Il punteggio finale è stato di 2-1 per la nazionale asiatica grazie ai punti conquistati da Zhizhen Zhang, vincitore sia del singolare che del doppio assieme alla compagna Lin Zhu. La giornata, in realtà, non era iniziata nel migliore dei modi per la Cina: la stessa Zhu era stata sconfitta nettamente da Elise Mertens con un doppio 6-2.

È stato quindi Zhang a raddrizzare la barra superando in tre set Zizou Bergs in un match combattutissimo, terminato con soli 4 punti di differenza tra i due, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5. Altrettanto combattuto il doppio decisivo che ha visto i cinesi portare a casa il punto della vittoria con lo score di 5-7 7-6 10-6. Per la Cina il prossimo incontro sarà domenica 4 gennaio contro il Canada, mentre la squadra belga se la vedrà con i canadesi all’Epifania.

Francia – Svizzera

Sconfitta senza appello invece per la squadra transalpina, uscita con un netto 3-0 dall’incontro con gli elvetici. Il primo punto alla nazione bianco-crociata l’ha portato Belinda Bencic con un 6-2 6-4 su Leolia Jeanjean. Anche Stan Wawrinka ha vinto il suo match e pure in questo caso il singolare maschile è stato combattutissimo: 5-7 7-6 7-6 il punteggio per avere la meglio su Arthur Rinderknech.

Il doppio, ininfluente ai fini del risultato, è stato vinto da Bencic e Jakub Paul in tre set (6-2 5-7 10-2) contro Edouard Roger-Vasselin e Tiantsoa Rakotomanga Rajanoah. Il prossimo match per le entrambe le nazionali sarà contro l’Italia: il 4 gennaio per la Svizzera e il 6 gennaio per la Francia.

Australia – Norvegia

Nel match tra gli oceanici e gli scandinavi è stato determinante il doppio a cui si è arrivati sul punteggio di 1-1 dopo che Storm Hunter si è imposta 6-2 7-6 su Malene Helgo. Casper Ruud ha poi rimesso in corsa i suoi vincendo uno dei singolari più attesi della giornata: quello contro il beniamino di casa Alex De Minaur. L’ex numero 2 del mondo ha vinto con un doppio 6-3.

Gli eroi di giornata per gli “aussies” sono stati Storm Hunter e John-Patrick Smith, che in rimonta hanno sconfitto Viktor Durasovic e Ulrikke Eikeri fissando lo score sul 4-6 6-1 10-4. Il prossimo avversario per Australia e Norvegia sarà la Repubblica Ceca: il 5 gennaio è in programma Repubblica Ceca – Norvegia e il 6 sarà la volta dell’Australia.

Stati Uniti – Argentina

Anche in questo caso il singolare maschile era di altissimo livello, con Taylor Fritz opposto a Sebastián Báez, ed è terminato con la vittoria dell’argentino dopo due ore e mezza. Sconfitto nel primo set, Báez ha conquistato un secondo parziale molto lottato, caratterizzato da ben 5 break, per poi aggiudicarsi il terzo set con un unico e decisivo break nel quinto game. Punteggio finale di 4-6 7-5 6-4 con cui il numero 45 del ranking ha ottenuto la vittoria più prestigiosa della carriera.

Gli Stati Uniti hanno riaperto i giochi grazie a Coco Gauff, che ha sconfitto nettamente Solana Sierra in soli 57 minuti, con il punteggio di 6-1 6-1. La classe 2004 è stata decisiva anche nel doppio in coppia con Christian Harrison: il duo statunitense ha conquistato il punto necessario per la vittoria superando in poco più di un’ora Guido Andreozzi e Maria Carle (6-4 6-1). Gli Stati Uniti tornano in campo lunedì 5 gennaio contro la Spagna, mentre l’Argentina ha concluso il girone e non è più artefice del proprio destino. In caso di vittoria degli Stati Uniti saranno infatti loro ad avanzare alla fase finale.