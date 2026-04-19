ATP Barcellona 2026: Fils torna a vincere un titolo, battuto Rublev in finale

Dopo oltre diciotto mesi, Arthur Fils è tornato a vincere un titolo. Il tennista francese si è laureato campione dell’ATP 500 di Barcellona 2026, superando in finale Andrey Rublev con il punteggio di 6-2 7-6. Quarto centro in carriera a livello ATP per il ventunenne, che a partire da lunedì salirà al numero 25 del ranking ma soprattutto sale al numero 6 della Race.

E pensare che al primo turno aveva dovuto annullare due match point al connazionale Atmane. Con il passare del torneo, però, il suo livello di tennis è salito e in particolare lo ha dimostrato contro Lorenzo Musetti nei quarti e contro Rafa Jodar in semifinale. Nell’atto conclusivo c’è stato poco equilibrio finché Arthur non si è improvvisamente complicato la vita.

Avanti 6-2 5-3, ha subito il break quando serviva per chiudere e ha poi mancato tre match point consecutivi sul 5-4. Rublev sembrava essere rinato ed è persino andato a servire sul 6-5 per portare la finale al parziale decisivo, ma Fils ha saputo reagire e ha dominato il tie-break per 7-2. Con questa fanno 16 vittorie negli ultimi 19 match disputati: nessuno vorrà affrontarlo nei prossimi grandi appuntamenti sul rosso.