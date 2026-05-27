Roland Garros 2026: Fonseca con il cuore, che rimonta contro Prizmic

Joao Fonseca rimonta Dino Prizmic e si aggiudica la sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2026 3-6 4-6 6-3 6-1 6-2 in tre ore e trenta circa. Sotto di due set, il carioca ha dato l’impressione di essere spacciato e in netta difficoltà, sia mentale sia sul piano del gioco, con Prizmic che dal canto suo ha interpretato l’avvio di gara in maniera praticamente perfetta.

Poi qualcosa è cambiato. Il baby prodigio di Rio de Janeiro ha ritrovato fiducia e, sospinto anche dai ruggiti di un pubblico infervorato sugli spalti, ha ristabilito la parità in un Campo 14 carico di elettricità. Anche l’inflessibile Prizmic ha vacillato di fronte alla pressione del classe 2007, appena un anno più giovane di lui, ma con tanta esperienza sulle spalle a fare la differenza. Il break nel secondo game del quinto set è stato la pietra tombale che ha chiuso i conti. Per il croato, il pomeriggio soleggiato di Parigi si è trasformato così in una serata amara e oscura.

Fonseca approda così, per la terza volta in carriera, al terzo turno di uno Slam e, per il secondo anno consecutivo, al Roland Garros. Ora per lui è pronta una sfida dall’altissimo coefficiente di difficoltà contro Novak Djokovic.