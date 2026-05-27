Roland Garros 2026: Mensik più forte del dolore, Navone ko dopo quasi cinque ore

Jakub Mensik stacca il pass per il suo primo terzo turno al Roland Garros, imponendosi su Mariano Navone dopo quattro ore e quaranta minuti di lotta, con il punteggio finale di 6-3 2-6 6-4 1-6 7-6(11).

Una battaglia di quasi cinque ore, sotto il sole cocente di Parigi, che ha inciso enormemente sull’inerzia della sfida. Il ceco — che aveva richiesto un medical timeout sul 2-1 del terzo set per un problema al piede — ha dovuto convivere per gran parte dell’incontro con dolori fisici e continui crampi, stringendo i denti fino all’estenuante super tie-break del quinto set.

IL SUPER TIEBREAK AL QUINTO SET

Nel tiebreak del decisivo Mensik era riuscito a portarsi avanti addirittura 4-0, prima di essere colpito da forti crampi che hanno completamente cambiato l’andamento del match. Mariano Navone è stato bravo a rientrare, mentre il ceco ha continuato a lottare praticamente senza riuscire più a muoversi normalmente. Sul 9-7 Mensik si è procurato due match point, ma l’argentino li ha annullati entrambi, complice anche un doppio fallo del ceco sul primo.

La situazione fisica è diventata sempre più critica: sull’8-7 e servizio Mensik, il ceco ha impiegato troppo tempo prima di servire e ha ricevuto un time violation, dovendo così giocare direttamente la seconda di servizio, in evidente difficoltà per i crampi. Poco dopo è arrivato un altro richiamo per perdita di tempo, con conseguente penalità.

Nonostante tutto, Mensik è riuscito a trascinare il match fino al dodicesimo match point: sul 12-11 ha servito lentamente, quasi senza riuscire a spingere con le gambe, si è tenuto la gamba per il dolore prima di colpire il dritto vincente finale, prima di accasciarsi a terra esausto.

Navone è stato tra i primi a raggiungerlo per congratularsi, mentre il ceco faticava persino a rialzarsi. Con il passare dei minuti sono arrivati prima il fisioterapista, che gli ha applicato del ghiaccio sulla testa per contrastare il colpo di calore, poi i medici e i volontari del torneo, insieme anche a una sedia a rotelle e a una barella. Mensik è inizialmente riuscito a rimettersi in piedi da solo, ma per lasciare il campo ha infine avuto bisogno della sedia a rotelle, troppo debilitato per riuscire a camminare normalmente.