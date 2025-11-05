Atp Metz 2025, ritiro Gaston contro Altmaier a fine secondo set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Hugo Gaston si è ritirato alla fine del secondo set del suo match di secondo turno contro Daniel Altmaier nell’ATP 250 di Metz. Il francese aveva vinto il parziale d’apertura per 6-4, salvo poi subire un severo 6-0 in 24 minuti. Pur avendo lottato e provato a dare del filo da torcere al rivale, non è riuscito a conquistare più neppure un game. Infine la decisione inevitabile. Si è avvicinato a rete per stringere la mano al tedesco e ha salutato il Moselle Open tra gli applausi del pubblico.

Gaston, il motivo del ritiro

Il tennista francese è stato fermato da un problema all’altezza del piede destro. Non ha chiesto alcun MTO, ma ha tentato di stringere i denti, salvo poi arrendersi e alzare bandiera bianca.

Ritiro Gaston, cosa succede con le scommesse

Dato che il match è regolarmente iniziato, verrà pagata la quota su Altmaier vincente, così come sarà data come esito perdente quella su Gaston vincente. Verranno pagate regolarmente pure le quote relative ai primi due set che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting e quelle sull’under/over games a meno che l’esito non risulti già certificabile.