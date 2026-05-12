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Internazionali d’Italia 2026, Sinner affascinato dalle Frecce Tricolori (VIDEO)

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026
Jannik Sinner - Foto FITP

Il Foro Italico si è fermato per un momento per ammirare il passaggio delle Frecce Tricolori che hanno sorvolato i campi con uno show che ha avuto anche l’obiettivo di ricordare la leggenda del tennis azzurro Nicola Pietrangeli. Anche Jannik Sinner non ha potuto fare a meno di ammirare lo spettacolo e le telecamere lo hanno pescato mentre filmava proprio il passaggio degli aerei.

IL VIDEO

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