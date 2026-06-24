ATP 250 Eastbourne 2026: Draper rialza la testa, due vittorie di fila dopo tre mesi

Sarà l’aria di casa? O la nuova compagnia di Andy Murray? Non c’è risposta, ma ciò che è certo è che Jack Draper ha finalmente vinto due partite di fila, come non succedeva da Indian Wells, a marzo. L’infortunio al braccio e la lesione ai tendini del ginocchio destro hanno compromesso il suo 2026, ma la buriana sembra ora essere passata. Erano poco più di tre mesi che il britannico non vinceva due partite di fila.

La quiete dopo la tempesta? Lui, se lo augura più di tutti, come del resto anche il suo neo-coach Andy Murray, accorso al sostegno del connazionale per lo swing sul verde. Marcos Giron e Jack Pinnington Jones non sono proprio i giocatori contro cui misurare le proprie potenzialità, ma più tempo passerà in campo Draper, più riacquisirà fiducia, con l’obiettivo di presentarsi ai Championship con il rodaggio più alto possibile. La sfida dei quarti di finale contro Gabriel Diallo si pregusta affascinante: con tre successi in serie, eguaglierebbe la sua miglior striscia di quest’anno.