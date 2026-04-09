Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Alcaraz piega Etcheverry e vola ai quarti

Carlos Alcaraz supera Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in 2 ore e 23 minuti, in un match in cui non sono mancate le difficoltà per il tennista spagnolo. Dopo un primo set dominato, sono emersi pian piano i problemi, anche complice un evidente calo d’attenzione del numero uno del mondo. Non sono mancati momenti di nervosismo, anche nei confronti del box, e alcune scelte tecniche e tattiche lontane da quanto visto nel parziale iniziale. Nel momento chiave del terzo set, però, lo spagnolo è stato bravo a ritrovare la lucidità e a mettere quella marcia in più che lo contraddistingue, facendo valere le sue qualità nei frangenti decisivi.Al prossimo turno sfiderà Alexander Bublik, che ha superato Jiri Lehecka con il punteggio di 6-2 7-5. Sarà il primo confronto in assoluto tra Alcaraz e il kazako.

La partita

Parte fortissimo Carlos Alcaraz, che inaugura il match con un break immediato nel primo game, confermato poi nel secondo gioco con un parziale da 8 punti a 0. Da quel momento, infatti, è il numero uno del mondo a fare la voce grossa: alza l’intensità, domina gli scambi e torna a incidere in risposta, trovando un nuovo break nel quinto game e replicando nel settimo. Un monologo che si chiude rapidamente, con Alcaraz che archivia il primo parziale per 6-1 in appena 26 minuti.

Nel secondo parziale cresce l’equilibrio. Etcheverry annulla una palla break nel secondo game e nel gioco successivo cambia l’inerzia, strappando il servizio ad Alcaraz. Lo spagnolo cala, soprattutto nei game centrali, tra errori e nervosismo, mentre l’argentino resta lucido, gestisce il vantaggio e chiude 6-4, portando il match al terzo set.

Nel set decisivo Alcaraz alza subito il livello: salva un game complicato in apertura e nel gioco successivo sfrutta la svolta, annullando cinque palle game a Etcheverry e trovando il break. Da quel momento gestisce il vantaggio, annulla una palla break nel settimo gioco e vola sul 5-2. Etcheverry resta in partita, ma nel game conclusivo lo spagnolo, pur con qualche brivido, chiude al terzo match point per 6-3, conquistando i quarti di finale.

Le parole

Al termine del match, Carlos Alcaraz ha sottolineato la difficoltà della sfida e il valore di Etcheverry: “È difficile batterlo sulla terra, è un gran lottatore. Ho molto rispetto per lui, ci siamo affrontati tanti anni fa ed è bello ritrovarsi in un contesto così importante”.

Poi l’analisi della partita, tra sensazioni positive e il passaggio a vuoto nel secondo set: “Sono felice di essere avanti. Nel primo set colpivo benissimo, nel secondo avevo iniziato bene ma poi l’inerzia è cambiata, lui ha preso fiducia e ha iniziato a colpire meglio. Le condizioni si sono rallentate, lui ha sbagliato meno e io di più”.