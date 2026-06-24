Venus Williams: “Il fallimento è parte del successo, Federer lo insegna”

All’età di 46 anni, Venus Williams parteciperà a Wimbledon, grazie ad una wild card, sia al singolare che in doppio, accanto alla sorella Serena, con la volontà di mettersi alla prova ancora una volta. Reduce da numerose sconfitte e con una condizione fisica ben lontana dai tempi migliori, la statunitense, però, non è ancora pronta a darsi per vinta. Intervistata dal giornale britannico ‘La grazia’, la tennista ha espresso la sua convinzione nel proseguire a giocare, lavorare e spingersi oltre i propri limiti : “Si tratta di inseguire i miei sogni, dentro e fuori dal campo. Oggi penso meno alla fame e più all’essere in grado di avere un obiettivo, lavorare duro, attraversare tutte le vicende e i fallimenti che si presentano lungo il cammino, per poi arrivare effettivamente alla meta“. La sette volte campionessa Slam ha poi preso Roger Federer come esempio riguardo proprio il tema del fallimento, ricordando quanto sia importante imparare a conviverci: “C’era una statistica su Roger Federer: ha vinto circa il 53% dei punti che ha giocato. Quest’uomo ha vinto oltre 20 Major e ha conquistato a malapena la metà dei punti. Lui ci insegna che il fallimento è un’enorme parte del successo. Si tratta solo di come lo affronti, perché altrimenti può prendere il sopravvento“.

Questioni di famiglia

In maniera del tutto improvvisa, Serena Williams ha annunciato il suo ritorno in campo, e lo farà in uno dei più illustri palcoscenici del panorama tennistico, Wimbledon. Anche lei parteciperà sia in singolare che in doppio, trovando il supporto della sorella che la considera ancora tra le migliori: “Anche quando ha smesso di giocare la prima volta, era la migliore al mondo, non ci sono dubbi. E anche adesso ha il potenziale e le capacità, se lo volesse. Sarò la sua più grande tifosa“.