ATP 250 Eastbourne 2026: ritiro dal torneo per Fonseca, Halys lucky loser e cosa succede per le scommesse

Joao Fonseca non giocherà l’ATP 250 di Eastbourne 2026. Il brasiliano, che era apparso sui campi di allenamento del circolo britannico, ha annunciato il ritiro dal torneo last minute. Entità del problema da verificare per il 19enne sudamericano, che non giocherà il secondo turno con l’inglese Hussey. Al posto di Fonseca entra in tabellone con un bye Quentin Halys.
RITIRO FONSECA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE
La sfida non è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Fonseca perdente, Hussey vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Fonseca vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.