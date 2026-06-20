Wimbledon 2026: email ai giocatori sulle posizioni delle telecamere off-court

Wimbledon prova a fare chiarezza sull’utilizzo delle immagini dei giocatori lontano dal campo. L’organizzazione del torneo ha inviato agli atleti un’email con l’indicazione delle postazioni delle telecamere off-court e delle modalità con cui il materiale video potrà essere utilizzato. Una scelta che riporta alla mente le parole di Coco Gauff, che aveva sollevato il tema della consapevolezza dei giocatori rispetto alle riprese fuori dal terreno di gioco. Nella comunicazione, l’All England Club specifica che le immagini potranno essere impiegate per dirette, highlights, contenuti digitali e social, distinguendo tra arrivi, aree di allenamento, box dei giocatori e sale interviste. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza su un aspetto sempre più centrale nella copertura televisiva e mediatica dei tornei.
L’elenco indicato nella mail
- Protocolli di arrivo: i giocatori potranno essere invitati a partecipare ad alcuni protocolli di arrivo, con telecamere presenti. Saranno avvisati in anticipo e le immagini potranno essere trasmesse in diretta o rese disponibili ai broadcaster.
- Arrivo all’All England Club: le telecamere continueranno a riprendere arrivi e partenze dei giocatori, sia in campo sia agli ingressi Millennium e North.
- Player box: la copertura potrà includere immagini del box dei giocatori durante le partite, comprese le reazioni di allenatori, familiari e membri del team.
- Campi di allenamento: potranno essere riprese immagini da alcuni campi di allenamento, utilizzabili in diretta, highlights e contenuti digitali.
- Sale interviste: le sale media saranno filmate per un possibile utilizzo nella copertura televisiva e nei contenuti digitali.
- Contenuti social: AELTC, BBCS e BBG potranno realizzare contenuti dietro le quinte e off-court per i canali digitali e social ufficiali.