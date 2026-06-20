Wimbledon 2026: email ai giocatori sulle posizioni delle telecamere off-court

Wimbledon prova a fare chiarezza sull’utilizzo delle immagini dei giocatori lontano dal campo. L’organizzazione del torneo ha inviato agli atleti un’email con l’indicazione delle postazioni delle telecamere off-court e delle modalità con cui il materiale video potrà essere utilizzato. Una scelta che riporta alla mente le parole di Coco Gauff, che aveva sollevato il tema della consapevolezza dei giocatori rispetto alle riprese fuori dal terreno di gioco. Nella comunicazione, l’All England Club specifica che le immagini potranno essere impiegate per dirette, highlights, contenuti digitali e social, distinguendo tra arrivi, aree di allenamento, box dei giocatori e sale interviste. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza su un aspetto sempre più centrale nella copertura televisiva e mediatica dei tornei.

L’elenco indicato nella mail