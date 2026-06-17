ATP 500 Halle 2026: Cobolli/Shelton ci hanno preso gusto, è semifinale

L’inedita coppia Cobolli/Shelton continua a regalare spettacolo all’ATP 500 di Halle 2026 e dopo l’eliminazione delle teste di serie numero 3 Adam Pavlasek e Andrea Vavassori superano anche Marcelo Melo e Alexander Zverev 7-6(5) 6-3 in 1 ora e 13 minuti. Cobolli e Shelton si impongono nonostante il brivido di un contro-break quando servono per il match sul 5-2. Così facendo approdano in semifinale. Sognare il titolo di doppio non è proibito, d’altronde dopo l’esordio Cobolli sulle storie Instagram aveva scritto: “Ben, giocare con te è sempre un piacere” e sembra proprio che il duo italoamericano si stia divertendo sull’erba di Halle. In semifinale Cobolli/Shelton attendono il vincente di Altmaier/Fonseca contro Doumbia/Polmans.