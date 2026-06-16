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ATP 500 Halle 2026: colpo di Cobolli/Shelton, battuti Pavlasek/Vavassori

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Flavio Cobolli al terzo turno del Roland Garros 2026
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren / Starface/ipa-agency.net

Flavio Cobolli e Ben Shelton stupiscono nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle 2026 eliminando le teste di serie numero 3 del torneo Andrea Vavassori e Adam Pavlasek. Il match finisce 2-6 7-6(5) 10-8  in un’ora e 28 minuti per Cobolli e Shelton che accedono ai quarti dove troveranno Marcelo Melo e Alexander Zverev. Una piccola consolazione per Cobolli dopo l’eliminazione al primo turno di singolare contro Alexander Bublik.

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