ATP 500 Halle 2026: colpo di Cobolli/Shelton, battuti Pavlasek/Vavassori

Flavio Cobolli e Ben Shelton stupiscono nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle 2026 eliminando le teste di serie numero 3 del torneo Andrea Vavassori e Adam Pavlasek. Il match finisce 2-6 7-6(5) 10-8 in un’ora e 28 minuti per Cobolli e Shelton che accedono ai quarti dove troveranno Marcelo Melo e Alexander Zverev. Una piccola consolazione per Cobolli dopo l’eliminazione al primo turno di singolare contro Alexander Bublik.